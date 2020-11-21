«Севилья» — «Сельта»: счет 4:2, обзор голов

Мунир Эль-Хаддади
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Жюль Кунде, Юссеф Эн-Несери, Серхио Эскудеро и Мунир Эль-Хаддади отличились в составе «андалусийцев». За «кельтов» забивали Яго Аспас и Нолито.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Сельта 4:2
Голы: 1:0 Жюль Кунде (6'), 1:1 Яго Аспас (10'), 1:2 Нолито (36'), 2:2 Юссеф Эн-Несири (45'), 3:2 Серхио Эскудеро (85'), 4:2 Мунир Эль-Хаддади (87') Севилья: Томаш Вацлик, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья (Серхио Эскудеро, 33'), Диего Карлос, Жоан Жордан (Уссама Идрисси, 81'), Иван Ракитич, Фернандо, Лукас Окампос (Оскар Родригес, 81'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 68'), Оливер Торрес (Мунир Эль-Хаддади, 68') Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Лукас Оласа, Джозеф Айду (Нестор Араухо, 42'), Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Нолито (Окай Йокушлу, 69'), Ренато Тапиа (Miguel Rodriguez, 88'), Брайс Мендес, Яго Аспас, Сантьяго Мина Предупреждения: Хесус Навас (2'), Денис Суарес (54'), Уго Мальо (72'), Серхио Эскудеро (73')
У «Севильи» 13 очков, с которыми команда занимает 7 место. «Сельта» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Испании (7 очков). 0