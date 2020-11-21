Гончаренко: ЦСКА должен был набрать больше очков в Лиге Европы

Главный тренерпрокомментировал результаты команды в Лиге Европы.

«На мой взгляд, в нынешнем сезоне дела все-таки обстоят лучше, чем в прошлом. Мы провели достаточно качественный матч с загребским "Динамо", хороший отрезок удался против "Вольфсберга". В первом тайме с "Фейеноордом", считаю, тоже неплохо выглядели. Полагаю, должны были набрать больше очков после первого круга группового этапа. Но что имеем, то имеем. У нас есть еще три игры, чтобы исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать», — цитирует Гончаренко официальный сайт «армейцев».

«Отличие от матчей внутреннего календаря, безусловно, чувствуется. Со стороны соперников в Лиге Европы мы встречаем более качественный прессинг, он действительно не похож на тот, с которым мы обычно сталкиваемся в нашем чемпионате. Но мы, пожалуй, только во втором тайме игры с "Фейеноордом" не смогли выйти из-под такого прессинга. В том же матче против "Вольфсберга" у нас после перерыва был очень хороший по качеству отрезок, когда мы вполне могли решить исход игры в свою пользу», — также отметил тренер.

Напомним, после трех туров ЦСКА набрал 2 очка и занимает последнее место в группе К. 0