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    Ривалдо: У «Барселоны» нет ресурсов, чтобы удержать Месси

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    Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо сомневается, что капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси продолжит выступать за клуб.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Не могу представить, как новое руководство убедит его отступить от своего решения покинуть клуб. Он видит, что у "Барсы" нет больших ресурсов, чтобы удержать его.

    Месси получит более выгодные и крупные предложения от других клубов. Если мы добавим к этому тот факт, что "Барселоне" придется сокращать зарплаты, а Месси и так хотел уйти, то ситуация становится совсем сложной.

    Только в случае, если они выиграют Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне, если Куман сумеет создать команду, которая будет хорошо играть, Месси может передумать. Но все-таки повторюсь: боюсь, что это последний сезон Месси в "Барселоне". Конечно, это очень грустно», — приводит слова Ривалдо Marca.

    Месси присоединился к «Барселоне» в 2000 году. Всего он сыграл 741 игру за каталонцев и забил 640 голов, выиграв четыре Лиги чемпионов, 10 чемпионатов Испании, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионатов мира. 0

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