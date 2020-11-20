Ривалдо: У «Барселоны» нет ресурсов, чтобы удержать Месси

Бывший футболистсомневается, что капитан «сине-гранатовых»продолжит выступать за клуб.

«Не могу представить, как новое руководство убедит его отступить от своего решения покинуть клуб. Он видит, что у "Барсы" нет больших ресурсов, чтобы удержать его.

Месси получит более выгодные и крупные предложения от других клубов. Если мы добавим к этому тот факт, что "Барселоне" придется сокращать зарплаты, а Месси и так хотел уйти, то ситуация становится совсем сложной.

Только в случае, если они выиграют Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне, если Куман сумеет создать команду, которая будет хорошо играть, Месси может передумать. Но все-таки повторюсь: боюсь, что это последний сезон Месси в "Барселоне". Конечно, это очень грустно», — приводит слова Ривалдо Marca.

Месси присоединился к «Барселоне» в 2000 году. Всего он сыграл 741 игру за каталонцев и забил 640 голов, выиграв четыре Лиги чемпионов, 10 чемпионатов Испании, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионатов мира. 0