ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
  • 16:41
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    Кокорин: В «Рому» поехал бы за € 1 млн

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Рома Серия A Футбол Италии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин признался, что рассчитывал продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем доводят до конца то, что говорили, и все. Если "Спартак" мне говорит: "Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем", и они со мной увиделись, дали весь расклад — по условиям, по всему, нужно только подписать контракт — это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: "Мы тебя хотим, пришлем тебе конкретику..."

    Этот клуб — "Рома"? Нет-нет. В "Роме" менялась власть. Ждать смену власти? А если бы мне сказали, что нет? Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Такого не случилось.

  • Кокорин рассказал, почему он не перешел в «Локомотив»
  • Читайте по теме

    • Есть другие клубы, они меня поразили. Говорили: "Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия". И пропадали. А они на должностях серьезных все. "Рома" приглашала познакомься с командой и руководством? Это правда, да. Не поехал из-за коронавируса.

    Если бы не было коронавируса, готов был бы просто так слетать? Нет. Я им говорю: "Как вы себе это представляете"? Во-первых, я в "Сочи", идет сезон. Говорю: "Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте..." Самолет я бы себе сам организовал, нужны были бумаги — что я там делаю. Не могу же я написать в бумаге, что вылетел в Европу, в "Рому", познакомиться. В клинику Villa Stuart приехал бы, но они так же пропали.

    Я был в Villa Stuart на операции в 2018 году, прожил в Риме месяца четыре. Ходил на все матчи "Ромы", мне нравилось, как они играют. Фанаты, атмосфера. Проникся. Они тогда "Барселону" выбили, обыграли — 3:0. Хорошо играли. Поэтому… Не знаю, почему так.

    Если бы прилетело предложение из Италии? Пришел бы к Газизову и сказал — так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что никуда уже не двинусь, только если придет "Рома". Договоренность — какие-то финансовые условия для клуба. Про остальные, говорю, даже не буду. Газизов говорил: "Мы придем с тобой обсудим и для 'Ромы' нормально все решим". Предложение не пришло.

    На уровне разговоров были еще "Наполи", "Фиорентина". "Фиорентина" сказала: "Мы тебе все пришлем". А с "Наполи" мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились. Из Турции клубы присылали предложения. "Галатасарай", да. Поговорить-то можно со всеми, хоть с "Барселоной". Ждал конкретики, и все. Если бы итальянцы предложили € 1 млн? Смотря какой клуб. В "Рому" поехал бы за € 1 млн», — сказал Кокорин в новом видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ продлить победную серию в Лиге 1?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев продлит победную серию в противостоянии со Шварцманом?
  • Медведев — Шварцман. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сколько шайб вколотят «юлаевцы» в ворота «Спартака»?
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.04
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Медведев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Борнмут — Рединг
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Бирмингем Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рух — Мариуполь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры