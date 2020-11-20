Кокорин: В «Рому» поехал бы за € 1 млн

Нападающий «Спартака»признался, что рассчитывал продолжить карьеру в итальянской Серии А.

«Могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем доводят до конца то, что говорили, и все. Если "Спартак" мне говорит: "Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем", и они со мной увиделись, дали весь расклад — по условиям, по всему, нужно только подписать контракт — это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: "Мы тебя хотим, пришлем тебе конкретику..."

Этот клуб — "Рома"? Нет-нет. В "Роме" менялась власть. Ждать смену власти? А если бы мне сказали, что нет? Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Такого не случилось.

Есть другие клубы, они меня поразили. Говорили: "Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия". И пропадали. А они на должностях серьезных все. "Рома" приглашала познакомься с командой и руководством? Это правда, да. Не поехал из-за коронавируса.

Если бы не было коронавируса, готов был бы просто так слетать? Нет. Я им говорю: "Как вы себе это представляете"? Во-первых, я в "Сочи", идет сезон. Говорю: "Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте..." Самолет я бы себе сам организовал, нужны были бумаги — что я там делаю. Не могу же я написать в бумаге, что вылетел в Европу, в "Рому", познакомиться. В клинику Villa Stuart приехал бы, но они так же пропали.

Я был в Villa Stuart на операции в 2018 году, прожил в Риме месяца четыре. Ходил на все матчи "Ромы", мне нравилось, как они играют. Фанаты, атмосфера. Проникся. Они тогда "Барселону" выбили, обыграли — 3:0. Хорошо играли. Поэтому… Не знаю, почему так.

Если бы прилетело предложение из Италии? Пришел бы к Газизову и сказал — так и так. Мы обсуждали с ним. Я сказал, что никуда уже не двинусь, только если придет "Рома". Договоренность — какие-то финансовые условия для клуба. Про остальные, говорю, даже не буду. Газизов говорил: "Мы придем с тобой обсудим и для 'Ромы' нормально все решим". Предложение не пришло.

На уровне разговоров были еще "Наполи", "Фиорентина". "Фиорентина" сказала: "Мы тебе все пришлем". А с "Наполи" мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, мы бы договорились. Из Турции клубы присылали предложения. "Галатасарай", да. Поговорить-то можно со всеми, хоть с "Барселоной". Ждал конкретики, и все. Если бы итальянцы предложили € 1 млн? Смотря какой клуб. В "Рому" поехал бы за € 1 млн», — сказал Кокорин в новом видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. 0