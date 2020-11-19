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    Кокорин рассказал, почему он не перешел в «Локомотив»

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    Форвард «Спартака» Александр Кокорин заявил, что мог перейти в «Локомотив» и рассказал, при каких обстоятельствах переход не состоялся.

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    «Мы с Николичем не виделись, но разговаривали по телефону. Он и его агент произвели на меня хорошее впечатление. Мы приятно общались.

    Мне показалось, что они суперпорядочные ребята, что они о клубе очень переживают, хотя они здесь не так давно. Поэтому могу о них сказать только теплые слова, хотя я их даже не видел.

    Был ли "Локомотив" приоритетным вариантом? Большим плюсом "Локомотива" была Лига чемпионов. Я конечно, это рассматривал.

    Я сказал: "Давайте сначала пусть пройдет ваш совет, одобрит он или не одобрит, и тогда будет какая-то конкретика". Когда прошел совет, мне перезвонили и сказали: "сори".

    Да, перезванивал Николич. Он сказал, что моя фамилия обсуждалась три секунды. Почему так произошло, я догадываюсь. Но догадками делиться не хочу.

    Понимал ли я, что после той ситуации (с уголовным делом и тюремным сроком — Прим. ред.) нереально оказаться в "Зените", "Динамо" или "Локомотиве"? Нет, не понимал.

    Не всерьез это все, знаешь. Прошло все, все ситуации прошли. Не думал, что на протяжении такого времени могут какие-то обиды у кого-то остаться, или люди действительно могут держать все под контролем.

    Не понимал. Не верил. Но, оказывается...», — сказал Кокорин в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube

    29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи. 0

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