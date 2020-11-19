Головин не сыграет с «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Монако»не сыграет с «Пари Сен-Жермен» в ближайшем матче чемпионата Франции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянин все еще не восстановился после травмы — надрыва мышцы задней поверхности бедра. Он ее получил в конце августа во встрече с «Метцем».

Предполагается, что со дня на день он приступит к занятиям в общей группе и, возможно, попадет в заявку на матч с «Нимом», запланированный на 29 ноября.

Напомним, что «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен» 20 ноября.

Головин пропустил восемь встреч «Монако» в чемпионате, а также все игры сборной России в сентябре-ноябре этого года. 0