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    Головин не сыграет с «Пари Сен-Жермен»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет с «Пари Сен-Жермен» в ближайшем матче чемпионата Франции, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Головин
    Александр Головин

    Россиянин все еще не восстановился после травмы — надрыва мышцы задней поверхности бедра. Он ее получил в конце августа во встрече с «Метцем».

    Предполагается, что со дня на день он приступит к занятиям в общей группе и, возможно, попадет в заявку на матч с «Нимом», запланированный на 29 ноября.

    Напомним, что «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен» 20 ноября.

    Головин пропустил восемь встреч «Монако» в чемпионате, а также все игры сборной России в сентябре-ноябре этого года. 0

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