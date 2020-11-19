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    Газизов рассказал, от кого он «закрыл кормушку» в «Спартаке»

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика клуба.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «От кого я "закрыл кормушку"? Наверное, от тех, кто хотел кушать много-много на "Спартаке".

    Это не секрет, что с 2012 года на "Спартаке" каждое трансферное окно много-много различных команд паразитировало. Сейчас этого нет.

    И это, конечно, всех напрягает, и напрягает очень серьезно. Я это вижу по тому, какое есть давление.

    Но мне кажется, что я на правильном пути, и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить.

    Моя задача в том, чтобы "Спартак" меньше тратил деньги на комиссионные, [выплаты] агентам и различным клубам.

    Нам нужно найти баланс между тем, насколько нужен футболист, как я его цена и тем, сколько хотят его посредники. Вот и все.

    Цена должна быть рыночная, она не должна быть выше определенного критерия. Если ты выходишь на рынок и все знают, что ты бездумно тратишь деньги, то тебя, естественно, трясут.

    И трясут по-черному», — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube. 0

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