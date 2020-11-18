Уругвай — Бразилия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Уругвай»: Мартин Кампанья, Хосе Хименес, Диего Годин, Agustin Oliveros, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Nicolas de La Cruz, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Darwin Nunez, Эдинсон Кавани.

«Бразилия»: Эдерсон, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Ренан Лоди, Артур, Дуглас Луис, Эвертон, Ришарлисон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.

Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Бразилия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 2:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0