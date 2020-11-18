Уругвай — Бразилия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

Составы команд:
«Уругвай»: Мартин Кампанья, Хосе Хименес, Диего Годин, Agustin Oliveros, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Nicolas de La Cruz, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Darwin Nunez, Эдинсон Кавани.
«Бразилия»: Эдерсон, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Ренан Лоди, Артур, Дуглас Луис, Эвертон, Ришарлисон, Габриэл Жезус, Роберто Фирмино.
Предыдущий матч соперников: «Уругвай» — «Бразилия» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 2:0.
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