Перу — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Андресон Сантамария, Мигель Трауко, Кристиан Куэва, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес, Pedro Aquino, Джанлука Лападула.

«Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez Quarta, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо, Лионель Месси, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.

Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Перу» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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