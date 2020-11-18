Перу — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

Составы команд:
«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Андресон Сантамария, Мигель Трауко, Кристиан Куэва, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес, Pedro Aquino, Джанлука Лападула.
«Аргентина»: Франко Армани, Lucas Martinez Quarta, Николас Тальяфико, Gonzalo Montiel, Николас Отаменди, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо, Лионель Месси, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.
Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Перу» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 0:2.
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