«Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси 50 млн фунтов

в явнваре предпримет еще одну попытку приобрести капитана «Барселоны»

Месси мог перейти в «Манчестер Сити» минувшим летом, но тогда «Барселоне» удалось удержать аргентинца в команде, сославшись на один из пунктов в контракте, согласно которому, любой желающий должен был заплатить за 33-летнего игрока 700 миллионов евро.

Как сообщает The Sun, «Манчестер Сити» хочет воспользоваться непростой финансовой ситуацией в «Барселоне». Английский клуб постарается уговорить каталонцев продать Месси зимой за 50 миллионов евро.

Следующем летом Месси сможет уйти из «Барселоны» бесплатно после истечения действующего контракта.

От возможного трансфера Месси также зависит дальнейшее решение Хосепа Гвардиолы по новому соглашению с «Манчестер Сити». Испанский тренер точно останется в команде, если клубу удастся подписать контракт с лидером «Барселоны».

В текущем сезоне Месси провел 10 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. 0