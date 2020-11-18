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    «Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси 50 млн фунтов

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    «Манчестер Сити» в явнваре предпримет еще одну попытку приобрести капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Месси мог перейти в «Манчестер Сити» минувшим летом, но тогда «Барселоне» удалось удержать аргентинца в команде, сославшись на один из пунктов в контракте, согласно которому, любой желающий должен был заплатить за 33-летнего игрока 700 миллионов евро.

    Как сообщает The Sun, «Манчестер Сити» хочет воспользоваться непростой финансовой ситуацией в «Барселоне». Английский клуб постарается уговорить каталонцев продать Месси зимой за 50 миллионов евро.

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    • Следующем летом Месси сможет уйти из «Барселоны» бесплатно после истечения действующего контракта.

    От возможного трансфера Месси также зависит дальнейшее решение Хосепа Гвардиолы по новому соглашению с «Манчестер Сити». Испанский тренер точно останется в команде, если клубу удастся подписать контракт с лидером «Барселоны».

    В текущем сезоне Месси провел 10 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. 0

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