Словения — Россия: счет матча 2:2, обзор голов

Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией (2:2) в товарищеском матче, прошедшем в Мариборе.

Счет на 17-й минуте открыли хозяева. Плой с левого фланга низом прострелил в центр штрафной россиян, Ник Прелец обработал мяч, развернулся к воротам и пробил точно под дальнюю штангу.

Отыгрались россияне на 65-й минуте. Солтмурад Бакаев получил мяч в штрафной, несколько ложных замахов показал, а затем классно пробил в дальний нижний угол ворот.

Спустя 4 минуты словенцы вновь повели. Подача во вратарскую сборной России со стандартного положения привела к удару Брекало — мяч от плеча капитана Словении залетел в ворота.

На 73-й минуте сборная России вновь сравнял счет. Куликов не стал наносить прямой удар со штрафного, покатив Глебову, а тот уже в касание загнал мяч в ближний угол ворот.

Товарищеский матч Словения — Россия — 2:2 (1:0) Голы: Прелец, 17 (1:0). Бакаев, 65 (1:1). Брекало, 69 (2:1). Глебов, 73 (2:2)Россия: Максименко, Татаев, Маслов (Ненахов, 70), Ломовицкий, Рыбчинский (Степанов, 60), Голубев (Прохин, 70), Куликов, Игнатов (Литвинов, 70), Тикнизян, Макаров (Бакаев, 60), ГлебовПредупреждения у России: Ломовицкий, 25. Макаров, 25. Глебов, 67. Степанов, 85

Команда Михаила Галактионова ранее обеспечила себе первое место и выход в финальную стадию Евро-2021. 0