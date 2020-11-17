Словения — Россия: счет матча 2:2, обзор голов

Счет на 17-й минуте открыли хозяева. Плой с левого фланга низом прострелил в центр штрафной россиян, Ник Прелец обработал мяч, развернулся к воротам и пробил точно под дальнюю штангу.
Отыгрались россияне на 65-й минуте. Солтмурад Бакаев получил мяч в штрафной, несколько ложных замахов показал, а затем классно пробил в дальний нижний угол ворот.
Спустя 4 минуты словенцы вновь повели. Подача во вратарскую сборной России со стандартного положения привела к удару Брекало — мяч от плеча капитана Словении залетел в ворота.
На 73-й минуте сборная России вновь сравнял счет. Куликов не стал наносить прямой удар со штрафного, покатив Глебову, а тот уже в касание загнал мяч в ближний угол ворот.
Команда Михаила Галактионова ранее обеспечила себе первое место и выход в финальную стадию Евро-2021. 0