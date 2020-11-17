ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса?
  • 20:38
    • Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года
  • 22:54
    • Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией
  • 22:04
    • Вернер, Сане и Гнабри сыграют в атаке сборной Германии
  • 21:57
    • Берг, Классон и Олссон в стартовом составе Швеции на матч с Францией
  • 21:51
    • Хорватия и Португалия назвали стартовые составы
    Все новости спорта

    Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией

    Словения — Россия: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Словении
    Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией (2:2) в товарищеском матче, прошедшем в Мариборе.

    Сборная России
    Сборная России

    Счет на 17-й минуте открыли хозяева. Плой с левого фланга низом прострелил в центр штрафной россиян, Ник Прелец обработал мяч, развернулся к воротам и пробил точно под дальнюю штангу.

    Отыгрались россияне на 65-й минуте. Солтмурад Бакаев получил мяч в штрафной, несколько ложных замахов показал, а затем классно пробил в дальний нижний угол ворот.

    Спустя 4 минуты словенцы вновь повели. Подача во вратарскую сборной России со стандартного положения привела к удару Брекало — мяч от плеча капитана Словении залетел в ворота.

    На 73-й минуте сборная России вновь сравнял счет. Куликов не стал наносить прямой удар со штрафного, покатив Глебову, а тот уже в касание загнал мяч в ближний угол ворот.

    Товарищеский матч
    Словения — Россия — 2:2 (1:0)
    Голы: Прелец, 17 (1:0). Бакаев, 65 (1:1). Брекало, 69 (2:1). Глебов, 73 (2:2)Россия: Максименко, Татаев, Маслов (Ненахов, 70), Ломовицкий, Рыбчинский (Степанов, 60), Голубев (Прохин, 70), Куликов, Игнатов (Литвинов, 70), Тикнизян, Макаров (Бакаев, 60), ГлебовПредупреждения у России: Ломовицкий, 25. Макаров, 25. Глебов, 67. Степанов, 85

    Команда Михаила Галактионова ранее обеспечила себе первое место и выход в финальную стадию Евро-2021. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в игре за первое место?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли Хорватия сохранить прописку в элитном дивизионе?
  • Хорватия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Франция — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры