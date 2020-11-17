Павлюченко: На Евро-2008 мы играли за Хиддинка

Бывший нападающий сборной Россиирассказал интересные подробности о периоде, когда национальную команду возглавлял

«Ну так дословно я сейчас не вспомню. Но если вспомнить все установки Гуса... Он, знаешь, как все время говорил? "Ребят, вы для меня лучшие. Просто выходите, покажите, на что вы способны". Вот такие слова теплые.

Конечно, он вселял в нас уверенность, спокойно вообще. Даже когда мы проигрывали игру. Вот первую игру с испанцами. Мы пришли в раздевалку, он вот так к каждому подошел, по плечу похлопал: "Поднимайте головы! Вы что?! Это только начало, ребята". Понимаешь, и вот легко было. Потому что я знаю многие тренеры заходят и понеслась [ругань].

Конечно, у каждого тренера свой подход. Но я ж говорю, такого подхода, какой был у Гуса, не было ни у Семина, ни у Черчесова в "Спартаке". Да, там ни у Ярцева, Газзаева.

Если честно, в тот период на Евро мы играли не только за свою страну и за себя. Мы в первую очередь играли за Гуса. Настолько мы его любили и уважали. Когда мы летели в самолете, когда Словении этой проиграли, и уже все было понятно, что Гус уходит, мы всей командой пришли к нему. Блин, ну слезы были. Мы его уговаривали, чтобы он не уходил. Понимаешь, я никогда [подобного] не встречал», — сказал Павлюченко в эфире YouTube-канала «Мяч Production». 0