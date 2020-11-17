Игуаин не включил Месси и Роналду в тройку лучших игроков на данный момент

Бывший форвард «Реала» и «Ювентус»назвал имена игроков, которых считает лучшими на данный момент.

«На данный момент для меня лучшими являются Левандовский, Холанд и Бензема.

Карим в элите уже 12 лет. Левандовский везде забивает. Холанд — это большое обещание, он отличный нападающий.

В истории у нас есть Суарес, Левандовский, Кавани, Бензема, Давид Вилья, и лучший — это Роналдо. Я всегда хотел быть похожим на него и пытался копировать бразильца.

Месси — это волшебник. Он таким родился, Лео все делает без усилий. Это то, что делает его уникальным», — сказал Игуаин ESPN.

Игуиан в настоящее время выступает в американском клубе «Интер Майами». 0