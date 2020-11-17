Гаджиев: У России хорошие шансы на победу в матче против Сербии

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«У нас есть хорошие шансы на победу в матче с сербами. Если мы проведем встречу так, как сыграли с турками, оставшись вдесятером.

Во-первых, у нас уже пять матчей без побед, а чем дольше команда не выигрывает, тем больше вероятность того, что следующая игра будет победной.

Во-вторых, мы крайне ненадежно играем в обороне. И сможем добиться успеха, если организованно и надежно выстроим игру в защите. Моменты у нас будут, я в это верю. И мы выиграем, если сможем воплотить в голы то, что создадим.

А голевые эпизоды, на мой взгляд, мы создать сможем», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0