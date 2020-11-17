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    Гаджиев: У России хорошие шансы на победу в матче против Сербии

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    Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    «У нас есть хорошие шансы на победу в матче с сербами. Если мы проведем встречу так, как сыграли с турками, оставшись вдесятером.

    Во-первых, у нас уже пять матчей без побед, а чем дольше команда не выигрывает, тем больше вероятность того, что следующая игра будет победной.

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    • Во-вторых, мы крайне ненадежно играем в обороне. И сможем добиться успеха, если организованно и надежно выстроим игру в защите. Моменты у нас будут, я в это верю. И мы выиграем, если сможем воплотить в голы то, что создадим.

    А голевые эпизоды, на мой взгляд, мы создать сможем», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

    Матч Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде, начало — в 22:45 мск. 0

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