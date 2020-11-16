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    Сафонов не полетел в Белград на матч со сборной Сербии

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    Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, накануне сдавший сомнительный тест на COVID-19, рассказал о свое самочувствии.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    Футболист остался в Турции и не полетел с командой Станислава Черчесова на игру с сербами.

    «Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и "Краснодара" находятся на связи, поэтому ситуация под контролем», — заявил Сафонов «Спорт-Экспрессу».

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