Сафонов не полетел в Белград на матч со сборной Сербии

Вратарь «Краснодара» и сборной России, накануне сдавший сомнительный тест на COVID-19, рассказал о свое самочувствии.

Футболист остался в Турции и не полетел с командой Станислава Черчесова на игру с сербами.

«Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и "Краснодара" находятся на связи, поэтому ситуация под контролем», — заявил Сафонов «Спорт-Экспрессу».

Матч Лиги наций Сербия — Россия состоятся 18 ноября. 0