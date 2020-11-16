Капитан «Ливерпуля» Хендерсон получил травму в матче Англия — Бельгия

Капитан «Ливерпуля»может пропустить ближайшие матчи из-за травмы.

Хендерсон получил повреждение в игре за сборную Англии против Бельгии (0:2) в минувшее воскресенье. Об этом сообщил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

«В перерыве матча Хендерсон почувствовал дискомфорт и понял, что не может играть», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Ранее серьезную травму в расположении сборной Англии получил защитник «Ливерпуля» Джо Гомес, который рискует пропустить оставшуюся часть сезона. Кроме того, в ближайших матчах главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, скорее всего, не сможет рассчитывать на Эндрю Робертсона, получившего травму на прошлой неделе в матче за сборную Шотландии против Сербии.

Помимо Робертсона, Гомеса и Хендерсона, в лазарете «Ливерпуля» также находятся Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд.

Напомним, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус. 0