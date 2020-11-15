ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 21:53
    • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • 21:50
    • Дубль Вейналдума принес Нидерландам победу над Боснией и Герцеговиной
  • 21:37
    • НБА откажется от проведения Матча звезд
  • 15:12
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
  • 17:12
    • Бускетс травмировал связки колена
    Все новости спорта

    Федотов призвал пригласить арбитра Марчиняка на полиграф

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче сборных России и Турции в Лиге наций.

    Шимон Марчиняк
    Шимон Марчиняк

    «Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марчиняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара.

    Если в моменте с Семеновым поляка еще как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом — беда.

  • Сборная России в меньшинстве проиграла Турции
  • Читайте по теме

    • Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и казним его, как Еськова», — цитирует Федотова «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Отберет ли Польша очки у итальянцев на их поле?
  • Италия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Джокович — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры