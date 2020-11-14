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    Самедов: Голы в матче с Турцией будут точно

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Турцией в Лиге наций.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в матче с Молдавией не случилось.

    Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжелая игра.

    Турки сейчас неплохой ход набрали. Скорее всего, мы увидим остроатакующую команду из второго тайма московской игры.

    Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру.

    Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесова есть варианты: хоть Чалов, хоть Соболев, хоть Заболотный», — заявил Самедов «Спорт-Экспрессу». 0

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