Самедов: Голы в матче с Турцией будут точно

Бывший полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Турцией в Лиге наций.

«Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в матче с Молдавией не случилось.

Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжелая игра.

Турки сейчас неплохой ход набрали. Скорее всего, мы увидим остроатакующую команду из второго тайма московской игры.

Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру.

Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесова есть варианты: хоть Чалов, хоть Соболев, хоть Заболотный», — заявил Самедов «Спорт-Экспрессу». 0