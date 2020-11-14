ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жуан ФеликсФеликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу
  • 08:12
    • Бразилия обыграла Венесуэлу благодаря голу Фирмино, Уругвай разгромил Колумбию
  • 00:55
    • «Зенит» уверенно обыграл АСВЕЛ в Евролиге
  • 23:52
    • СМИ: Ковальчук хочет зарабатывать в КХЛ миллион долларов
  • 23:18
    • Проведение матча Германия — Украина находится под вопросом
  • 23:02
    • Попов может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    В сборной Хорватии обнаружили еще один случай коронавируса

    Футбол Сборная Хорватии Сборная Турции Сборная Швеции Лига нацийКоронавирус в спорте Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного союза.

    Марцело Брозович
    Марцело Брозович

    Футболисты сборной Хорватии прошли дополнительное тестирование сразу после товарищеского матча с Турцией (3:3). По ходу этой игры стало известно, что тест защитника Домагоя Виды дал положительный результат.

  • Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча с Турцией
  • Читайте по теме

    • По итогам нового тестирования положительные результаты получили Брозович и один из сотрудников сборной Хорватии.

    В субботу, 14 ноября, сборная Хорватии встретится с командой Швеции в рамках Лиги наций.

    Напомним, ранее сообщалось, что матч Германия — Украина может быть отменен из-за очередной вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли Франция у Португалии лидерство в группе?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина отобрать очки у Германии?
  • Германия — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хорватия оставит Швецию на последнем месте?
  • Швеция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.61
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Швеция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Азербайджан — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры