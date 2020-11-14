В сборной Хорватии обнаружили еще один случай коронавируса

Полузащитник сборной Хорватиисдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте хорватского футбольного союза.

Футболисты сборной Хорватии прошли дополнительное тестирование сразу после товарищеского матча с Турцией (3:3). По ходу этой игры стало известно, что тест защитника Домагоя Виды дал положительный результат.

По итогам нового тестирования положительные результаты получили Брозович и один из сотрудников сборной Хорватии.

В субботу, 14 ноября, сборная Хорватии встретится с командой Швеции в рамках Лиги наций.

Напомним, ранее сообщалось, что матч Германия — Украина может быть отменен из-за очередной вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. 0