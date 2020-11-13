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    Уткин: Идиотизм — единственный мотив играть в полную силу в таком матче, как с Молдавией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Молдавии Товарищеские матчи
    Известный блогер Василий Уткин рассказал, почему его не расстроила игра сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Нет повода ни расстраиваться насчет матча с Молдавией, ни веселиться — если бы была победа. Это совершенно, вообще никому не нужное событие.

    Не нужно стесняться проходного отношения к проходным играм. Я не представляю себе, какие мотивы должны быть у футболистов в ситуации, как нынешняя, играть такой матч изо всех сил. Только идиотизм (а у нас команда не дура).

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    • Последнее значимое событие в жизни Молдавии футбольной произошло много лет назад, когда играть приезжала сборная Англии. Тогда тренировка происходила на совсем деревенском стадионе, и футболисты сборной Англии, уходя с нее, перелезали через забор.

    И вот тогда Пол Гаскойн подождал, пока Пол Инс подтянется и перегнется, и на глазах у телекамер стянул с него штаны. Все; позже ничего ярче и, не побоюсь этого слова, футбольнее Кишинев не видел.

    Я бы на месте Федерации Футбола Молдавии установил памятную доску в честь этого события. И усерднее работал над подготовкой молодежи», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

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