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    Тренер «Кайрата»: Тедеско — сильный мотиватор

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    Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился мнением о Доменико Тедеско и Сандро Шварце.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Шпилевский работал с главным тренером «Спартака» Тедеско в академии «Штутгарта». Шварц в октябре возглавил московское «Динамо».

    «С Доменико мы хорошо знакомы — вместе работали в академии "Штутгарта". Когда он возглавлял "Шальке", периодически общались, но после перехода в "Спартак" немного утратили связь.

    Считаю Тедеско очень талантливым тренером — сильный мотиватор, глубоко погружается в тактические аспекты, живет футболом. Отношусь к Доменико с уважением, желаю ему успехов в "Спартаке".

    С Шварцем лично не знаком. Сандро — последователь стиля Клоппа, с которым играл и у которого тренировался в Майнце», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

    «Кайрат» под руководством Шпилевского впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана. 0

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