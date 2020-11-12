Тренер «Кайрата»: Тедеско — сильный мотиватор

Главный тренер «Кайрата»поделился мнением о

Шпилевский работал с главным тренером «Спартака» Тедеско в академии «Штутгарта». Шварц в октябре возглавил московское «Динамо».

«С Доменико мы хорошо знакомы — вместе работали в академии "Штутгарта". Когда он возглавлял "Шальке", периодически общались, но после перехода в "Спартак" немного утратили связь.

Считаю Тедеско очень талантливым тренером — сильный мотиватор, глубоко погружается в тактические аспекты, живет футболом. Отношусь к Доменико с уважением, желаю ему успехов в "Спартаке".

С Шварцем лично не знаком. Сандро — последователь стиля Клоппа, с которым играл и у которого тренировался в Майнце», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

«Кайрат» под руководством Шпилевского впервые за 16 лет выиграл чемпионат Казахстана. 0