Рамос повторил рекорд Буффона

11 ноября сборная Испании в товарищеском матче на выезде сыграла вничью 1:1 с Нидерландами.

Капитан испанцев Серхио Рамос появился на поле на 85-й минуте. Для него это уже 176-й матч за «Красную Фурию». Это является повторением рекорда Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за европейскую сборную. В 176 матчах за национальную команду защитник «Реала» забил 23 гола.

Рамос защищает цвета сборной Испании с 2005 года. Вместе с командой он становился чемпионом мира 2010 года и дважды (в 2008 и 2012 годах) выигрывал чемпионат Европы.

Мировой рекорд принадлежит Ахмед Хассан, который провел 184 матча за сборную Египта. 0