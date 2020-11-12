ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
  • 06:56
    • «Барселона» не договорилась с игроками о сокращении зарплат
  • 01:08
    • Сборная Франции без Мбаппе проиграла команде Финляндии
  • 00:59
    • Сборная Польши дома обыграла команду Украины
  • 00:54
    • Италия разгромила Эстонию, Грифо оформил дубль
  • 00:47
    • Германия одолела Чехию, Португалия разгромила Андорру
    Все новости спорта

    Лев: Возможно, вы больше не увидите сборную Германии с таким стартовым составом

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Чехии
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий о товарищеской игры со сборной Чехией (1:0).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Мы, вероятно, больше никогда не выйдем на матч с таким стартовым составом. Впрочем, ребята смогли показать себя, так что все могут быть довольны. Германия хорошо выступила в первом тайме, но во втором мы должны были сделать счет 2:0. Были, конечно, и некоторые ошибки, но в целом рад, что мы уберегли счет 1:0.

    Иногда нам не удавалось сконцентрироваться. В первом тайме мы были лучше как в комбинациях у ворот, так и по количеству ударов.

    Я очень рад, что Филипп Макс так хорошо сыграл, а также что отличился Вальдшмидт. Я думаю, что в целом вы можете быть довольны новичками. Отмечу, что в первой половине у нас была более качественная игра из-за присутствия на поле Илкая Гюндогана», — цитирует Лева Goal.

    В этом поединке дебютировали Боте Баку и Филипп Макс. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли сборная России с Молдавией без Дзюбы?
  • Молдавия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли Ирландия удивить Англию?
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • Смогут ли американские звезды выиграть в Уэльсе?
  • Уэльс — США. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.37
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 00:01
    •  1.79
  • Прогноз на матч Молдавия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэльс — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аргентина — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Грузия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры