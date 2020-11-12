Лев: Возможно, вы больше не увидите сборную Германии с таким стартовым составом

Главный тренер сборной Германиидал комментарий о товарищеской игры со сборной Чехией (1:0).

«Мы, вероятно, больше никогда не выйдем на матч с таким стартовым составом. Впрочем, ребята смогли показать себя, так что все могут быть довольны. Германия хорошо выступила в первом тайме, но во втором мы должны были сделать счет 2:0. Были, конечно, и некоторые ошибки, но в целом рад, что мы уберегли счет 1:0.

Иногда нам не удавалось сконцентрироваться. В первом тайме мы были лучше как в комбинациях у ворот, так и по количеству ударов.

Я очень рад, что Филипп Макс так хорошо сыграл, а также что отличился Вальдшмидт. Я думаю, что в целом вы можете быть довольны новичками. Отмечу, что в первой половине у нас была более качественная игра из-за присутствия на поле Илкая Гюндогана», — цитирует Лева Goal.

В этом поединке дебютировали Боте Баку и Филипп Макс. 0