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    «Барселона» не договорилась с игроками о сокращении зарплат

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    «Барселона» на официальном сайте опубликовала заявление об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Сегодня, 11 ноября, после нескольких дней напряженных встреч, стороны завершили переговоры и прекратили консультации, не достигнув соглашения.

    Стороны договорились о том, что до 23 ноября будет предоставлен крайний срок для обдумывания и принятия решения о том, могут ли все еще быть приняты выдвинутые варианты», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что из-за убытков на фоне коронавируса «Барселоне» нужно пойти на сокращение зарплат на 191 миллиона евро.

    Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс сообщал, что у всех игроков, включая Лионеля Месси, есть желание пойти клубу навстречу в решении этого вопроса. 0

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