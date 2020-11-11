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    Батистута может вернуться в «Фиорентину»

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    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что легенда Габриэль Батистута может вернуться во флорентийский клуб в качестве помощника тренера.

    Габриэль Батистута
    Габриэль Батистута

    «Я обязательно поговорю с Батистутой, возможно, он также вернется сюда. Работа с таким выдающимся нападающим как Габриэль станет отличным стимулом для наших игроков.

    Я вернулся сюда, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Собственник клуба хочет создать отличную команду, которая будет конкурентоспособной на национальном и международном уровне», — сказал Пранделли Football-Italia.

    51-летний Батистуста завершил карьеру в 2005 году. Аргентинец выступал за «Фиорентину» в период с 1991 по 2000 год, забив 206 голов. 0

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