Ловрен из-за травмы пропустит матчи сборной Хорватии

Защитникбыл травмирован в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Из-за повреждения футболист пропустит ближайшие матчи сборной Хорватии.

«Я знаю, что были некоторые проблемы, но я рассчитываю, что все вызванные футболисты присоединятся к сборной в ближайшее время и приступят к тренировкам. Мы уже знали, что Крамарич не будет играть из-за травмы, но Ловрен тоже будет отсутствовать.

Что касается Ловрена, то у него небольшое повреждение сухожилия. К тому же из-за перебора желтых карточек он в любом случае не смог бы нам помочь в матче со сборной Швеции. Он присоединится к команде в Сплите перед матчем с Португалией», — приводит слова Далича Glas Istre.

31-летний футболист точно пропустит матчи сборной Хорватии с Турцией и Швецией, однако он сможет сыграть с Португалией 17 ноября. 0