Спортивный директор ПСЖ: Мы можем себе позволить купить Роналду

Спортивный директордопустил, что парижский клуб может подписать форварда

«В футболе может произойти что угодно. Возможно, завтра Роналду проснется и скажет, что хочет поиграть где-нибудь еще. Кто может его купить? Круг претендентов ограничен. И ПСЖ входит в этот круг. Все дело в возможностях и в конкретном случае», — цитирует Леонардо Goal.com.

«Мы должны подготовиться к трансферному окну, что мы и делаем. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но что-то непредвиденное может случиться», — добавил он.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ювентус» хочет продать нападающего из-за его высокой зарплаты.

Контракт Роналду рассчитан до лета 2022 года. 0