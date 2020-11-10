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    Спортивный директор ПСЖ: Мы можем себе позволить купить Роналду

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    Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо допустил, что парижский клуб может подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «В футболе может произойти что угодно. Возможно, завтра Роналду проснется и скажет, что хочет поиграть где-нибудь еще. Кто может его купить? Круг претендентов ограничен. И ПСЖ входит в этот круг. Все дело в возможностях и в конкретном случае», — цитирует Леонардо Goal.com.

    «Мы должны подготовиться к трансферному окну, что мы и делаем. У нас есть свои приоритеты, свои списки, но что-то непредвиденное может случиться», — добавил он.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Ювентус» хочет продать нападающего из-за его высокой зарплаты.

    Контракт Роналду рассчитан до лета 2022 года. 0

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