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    Погребняк: Ибрагимович для меня ориентир, как играть на высоком уровне и после 37

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    Нападающий «Урала» Павел Погребняк после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что пока не задумывается о завершении карьеру.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    В воскресенье Погребняку исполняется 37 лет.

    «Для меня мотивация — ключевой момент. Я еще не насытился, хочу поиграть. Если смогу поддерживать высокий уровень, прежде всего — в самоорганизации, то мне еще играть и играть. А так просто стараюсь находиться в хорошем расположении духа и быть уверенным в себе.

    Самое сложное в этой самоорганизации? Наоборот, ведь — стало легче! Важно быть ответственным перед самим собой и соблюдать режим. Как показала практика, тренироваться мне много не надо. Единственное, в 37 сложно играть матчи через три дня на четвертый. А недельный цикл я вполне себе отлично выдерживаю. Восстановление — единственная глобальная сложность.

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    • Доиграю ли до 40? Само собой, у меня перед глазами стоит пример Ибрагимовича (шведу 3 октября исполнилось 39 — прим. LiveSport.Ru). Правда, это уже тяжелая артиллерия, которая не раз в полгода, как я, а в каждом матче стреляет. Златан мне импонирует, но сравнивать с ним меня, конечно, не стоит.

    Просто, глядя на него, ты и сам вдохновляешься, чтобы попытаться добиться чего-то подобного. Хотя бы играть на высоком уровне и после 37. Так что, можно сказать, Ибра для меня — ориентир», — сказал Погребняк в интервью журналисту Ивану Карпову. 0

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