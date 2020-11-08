ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Барселона» по-прежнему слишком зависима от Месси
  • 20:56
    • «Динамо» разгромило «Локомотив», Гильерме удалили
  • 20:54
    • Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
  • 20:18
    • Медведев впервые выиграл парижский «Мастерс»
  • 18:54
    • Гол Миранчука спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»
  • 18:28
    • ЦСКА обыграл «Ростов», Еременко не забил пенальти
    Все новости спорта

    «Монако» на выезде обыграл «Ниццу»

    «Ницца» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ницца Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Монако» одержал победу над «Ниццей» в выездном матче десятого тура французской Лиги 1.

    Футболисты «Монако»
    Футболисты «Монако»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    У победителей по голу забили Аксель Дисаси и Софьян Диоп, отличившись на 23-й и 53-й минуте соответственно.

    Хозяева ответили единственным точным ударом Пьерра Лиса-Мелу на 69-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Монако 1:2
    Голы: 0:1 Аксель Дисаси (23'), 0:2 Софьян Диоп (53'), 1:2 Пьерр Лис-Мелу (69') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki (Дан Ндой, 84'), Робсон Бамбу, Морган Шнейдерлен, Пьерр Лис-Мелу, Кефрен Тюрам-Юльен (Анди Пельмар, 46'), Джордан Лотомба, Hichem Boudaoui (Алексис Клод, 67'), Жефф Рен-Аделед (Мизьян Маолида, 67'), Каспер Дольберг (Маркуш Лопеш, 68'), Амин Гуири Монако: Вито Манноне, Кайо, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Джибриль Сидибе, 85'), Юссуф Фофана, Кевин Фолланд (Флорентину Луиш, 79'), Софьян Диоп (Виллем Геббельс, 74'), Виссам Бен-Йеддер (Пьетро Пеллегри, 85') Предупреждения: Hichem Boudaoui (19'), Морган Шнейдерлен (69'), Софьян Диоп (69'), Виссам Бен-Йеддер (75')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает пятое место (17 очков), а «Ницца» — седьмое (17 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способна ли «Астон Вилла» на очередной подвиг?
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Как завершится «Ронское дерби»?
  • «Лион» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сколько голов забьют на «Сан-Сиро»?
  • «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры