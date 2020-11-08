«Ницца» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче десятого тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей по голу забили Аксель Дисаси и Софьян Диоп, отличившись на 23-й и 53-й минуте соответственно.

Хозяева ответили единственным точным ударом Пьерра Лиса-Мелу на 69-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Монако 1:2 Голы: 0:1 Аксель Дисаси (23'), 0:2 Софьян Диоп (53'), 1:2 Пьерр Лис-Мелу (69') Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki (Дан Ндой, 84'), Робсон Бамбу, Морган Шнейдерлен, Пьерр Лис-Мелу, Кефрен Тюрам-Юльен (Анди Пельмар, 46'), Джордан Лотомба, Hichem Boudaoui (Алексис Клод, 67'), Жефф Рен-Аделед (Мизьян Маолида, 67'), Каспер Дольберг (Маркуш Лопеш, 68'), Амин Гуири Монако: Вито Манноне, Кайо, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Джибриль Сидибе, 85'), Юссуф Фофана, Кевин Фолланд (Флорентину Луиш, 79'), Софьян Диоп (Виллем Геббельс, 74'), Виссам Бен-Йеддер (Пьетро Пеллегри, 85') Предупреждения: Hichem Boudaoui (19'), Морган Шнейдерлен (69'), Софьян Диоп (69'), Виссам Бен-Йеддер (75')

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает пятое место (17 очков), а «Ницца» — седьмое (17 очков). 0