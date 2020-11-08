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    «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря пенальти

    «Лестер» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче восьмого тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

    «Лестер»
    «Лестер»

    Единственный гол в этой встрече на 15-й минуте встречи забил Джейми Варди, реализовавший пенальти, назначенный за то, что мяч попал в руку Килмана.

    Отметим, что на 39-й минуте Варди не реализовал еще один 11-метровый. Игрок «Лестера» пробил по центру ворот — Патрисиу ногой отразил мяч. А после попытки добивания от Джейми коленом мяч пошел выше перекладины.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Джейми Варди (пенальти) (15') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Кристиан Фукс, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Харви Льюис Барнс, 72'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Уэс Морган, 80'), Люк Томас (Марк Олбрайтон, 46'), Джейми Варди Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Райан Айт Нури (Фернандо Марсал, 76'), Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Педру Нету (Фабиу Силва, 79'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 60') Предупреждения: Леандер Дендонкер (41'), Рубен Невеш (50'), Джонни Эванс (63'), Весли Фофана (81'), Макс Килман (90')

    После этой игры «Лестер» набрал 18 очков и вышел в лидеры чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» с 13-ю очками занимает восьмое место.

    В следующем туре «Лестер» сыграет в гостях с «Ливерпулем», а «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Саутгемптон». 0

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