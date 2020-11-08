Дзюба отдаст приз лучшего игрока матча Сутормину

Нападающий «Зенита»высказался после победы над «Краснодаром» в чемпионате России.

Дзюба записал на свой счет победный гол и был признан лучшим игроком встречи.

«Спасибо огромное тем, кто проголосовал за меня, кто меня поддерживал. Хотел бы отдать этот приз Лехе Сутормину, у него вчера папы не стало.

Хочу, чтобы эта награда досталась ему, он заслужил. Настоящий мужик. Очень важная для нас победа, мы очень рады. Будем сильнее.

Почему первый тайм получился таким тяжелым? Психологически как-то давило. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали сейчас про Леху... Я отдам этот приз ему.

Мы узнали об этом, когда он забил. Когда он заплакал, то я сразу понял, что что-то не то», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». 0