ЦСКА — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Кучаев с линии штрафной пробил по воротам «Ростова», мяч ударился в ногу защитника и пошёл в противоход Песьякову.

Гости получили шанс отыграться на 60-й минуте, когда за фол Васина был наначен пенальти в ворота ЦСКА. По центру пробил с «точки» Роман Ерёменко, Акинфеев завалился вправо, но ногой отбил мяч.

А на 74-й минуте Дзагоев выполнил классную передачу на Чалова перед штрафной «Ростова», Фёдор обыграл Терентьева и точно пробил низом в дальний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Ростов 2:0 Голы: 1:0 Константин Кучаев (20'), 2:0 Фёдор Чалов (74') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Бактийор Зайнутдинов (Виктор Васин, 9'), Константин Марадишвили, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Кристиян Бистрович, 80'), Арнор Сигурдссон (Чидера Эджук, 63'), Константин Кучаев (Илья Шкурин, 79'), Иван Обляков, Адольфо Гайч (Фёдор Чалов, 62') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев, Aleksandr Pavlovets, Максим Осипенко, Николай Поярков (Хайтам Алеесами, 83'), Кэнто Хасимото (Danila Sukhomlinov, 90'), Armin Gigovic, Данил Глебов, Роман Ерёменко (Роман Тугарев, 68'), Pontus Almqvist (Владимир Обухов, 68'), Дмитрий Полоз (Давид Тошевски, 83') Предупреждения: Виктор Васин (59'), Алан Дзагоев (59'), Кристиян Бистрович (90')

ЦСКА сохранил лидерство в чемпионате, одержав пятую победу подряд. У команды Виктора Гончаренко 31 очко после 14 матчей.

«Ростов» занимает шестую строчку в таблице, оставшись с 23 очками.

22 ноября состоятся матчи ЦСКА — «Сочи» и «Рубин» — «Ростов». 0