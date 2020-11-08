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    «Наполи» с минимальным счетом одолел «Болонью»

    «Болонья» — «Наполи»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Наполи» одержал победу над «Болоньей» в выездном матче седьмого тура итальянской Серии А.

    Виктор Осимхен
    Виктор Осимхен

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол неаполитанцы забили на 23-й минуте, когда Ирвин Лосано прорвался по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, где Виктор Осимхен точно пробил головой.

    На 51-й минуте Осимхен еще раз поразил ворота соперника, но в этот раз арбитр гол не засчитал после подсказки VAR.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Наполи 0:1
    Гол: 0:1 Виктор Осимхен (23') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефано Денсвил (Эмануэл Вигнато, 70'), Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Риккардо Орсолини, Николас Домингес (Маттиас Сванберг, 62'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Муса Бэрроу, Родриго Паласио Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко, Фабиан, Ирвин Лосано (Пётр Зелиньски, 75'), Дрис Мертенс (Маттео Политано, 75'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 83'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 83') Предупреждения: Николас Домингес (25'), Данило (27'), Йерди Схаутен (62')

    В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает третье место (14 очков), а «Болонья» — 14-е (6 очков). 0

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