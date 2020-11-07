Неймар и Мбаппе требуют отставки Тухеля

Нападающиевыступили против главного тренера команды, сообщает Don Balon.

По информации источника, игроки недовольны методами работы немецкого специалиста и потеряли доверие к нему. Футболисты попросили руководство парижского клуба отправить наставника в отставку.

Они бы хотели видеть у руля команды Лорана Блана, который уже руководил парижанами с 2013 по 2016 год. Сейчас француз находится без работы.

Напомним, что Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции, а в прошлом сезоне впервые в истории дошла до финала Лиги чемпионов. 0