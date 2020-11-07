Тедеско указал на большую агрессивность «Урала» в матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака»оценил игру команды в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Доволен ли я игрой команды? Доволен, почему нет? Первый тайм был немного волнительным, не было того контроля над игрой, к которому мы привыкли. Но второй тайм был очень хорошим, мы лучше контролировали мяч, была лучше структура.

Это были два разных тайма. Футбол иногда очень странный. Смотрел очень много игр "Урала" — с другими командами они играют не так агрессивно.

Когда они играют против нас на этом стадионе — это война», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч премьер». 0