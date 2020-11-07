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    Тедеско указал на большую агрессивность «Урала» в матчах со «Спартаком»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Доволен ли я игрой команды? Доволен, почему нет? Первый тайм был немного волнительным, не было того контроля над игрой, к которому мы привыкли. Но второй тайм был очень хорошим, мы лучше контролировали мяч, была лучше структура.

    Это были два разных тайма. Футбол иногда очень странный. Смотрел очень много игр "Урала" — с другими командами они играют не так агрессивно.

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    • Когда они играют против нас на этом стадионе — это война», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч премьер». 0

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