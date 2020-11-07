«Боруссия» Д — «Бавария»: счет 2:3, обзор голов

В центральном поединке 7 тура немецкой Бундеслигина выезде обыграла дортмундскуюсо счетом 3:2.

На 27 минуте Роберт Левандовски вывел вперед свою команду, однако гол не засчитали из-за оффсайда.

Развязка первой половины началась в добавленное время. Сначала Марко Ройс после передачи с левого фланга нанес точный удар по воротам Мануэля Нойера. После этого Давид Алаба, не без помощи рикошета, поразил цель ударом со штрафного.

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В начале второй половины Роберт Левандовски с навеса Тео Эрнандеса мастерски пробил головой в падении и вывел «Баварию» вперед. Следующий мяч был забит уже на 80 минуте. Лерой Сане стремительно прорвался к штрафной «шмелей» и нанес сильный удар в нижний левый угол.

Эрлинг Холанн через три минуты убежал один на один с Нойером, обвел голкипера и сократил разрыв в счете.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Бавария 2:3 Голы: 1:0 Марко Ройс (45'), 1:1 Давид Алаба (45'), 1:2 Роберт Левандовски (48'), 1:3 Лерой Зане (80'), 2:3 Эрлинг Холанн (83') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Томас Делейни (Jude Bellingham, 60'), Джейдон Санчо (Торган Азар, 69'), Марко Ройс, Аксель Витсель, Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 69'), Эрлинг Холанн Бавария: Мануэль Нойер, Жером Боатенг (Хави Мартинес, 69'), Буна Сарр, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих (Корентин Толиссо, 36'), Серж Гнабри, Леон Горецка, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Лерой Зане, 69'), Роберт Левандовски Предупреждения: Йозуа Киммих (36'), Томас Делейни (45'), Роберт Левандовски (82'), Аксель Витсель (90')

Последнее слово могло быть за Левандовски, но гол поляка снова отменили из-за оффсайда.

«Бавария» после этого матча набрала 18 очков и оторвалась от «Боруссии» на 3 очка. «Шмели» опустились на третье место, уступив вторую строчку «Лейпцигу». 0