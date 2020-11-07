«Боруссия» Д — «Бавария»: счет 2:3, обзор голов

На 27 минуте Роберт Левандовски вывел вперед свою команду, однако гол не засчитали из-за оффсайда.
Развязка первой половины началась в добавленное время. Сначала Марко Ройс после передачи с левого фланга нанес точный удар по воротам Мануэля Нойера. После этого Давид Алаба, не без помощи рикошета, поразил цель ударом со штрафного.
Календарь и таблица Бундеслиги
В начале второй половины Роберт Левандовски с навеса Тео Эрнандеса мастерски пробил головой в падении и вывел «Баварию» вперед. Следующий мяч был забит уже на 80 минуте. Лерой Сане стремительно прорвался к штрафной «шмелей» и нанес сильный удар в нижний левый угол.
Эрлинг Холанн через три минуты убежал один на один с Нойером, обвел голкипера и сократил разрыв в счете.
Последнее слово могло быть за Левандовски, но гол поляка снова отменили из-за оффсайда.
«Бавария» после этого матча набрала 18 очков и оторвалась от «Боруссии» на 3 очка. «Шмели» опустились на третье место, уступив вторую строчку «Лейпцигу». 0