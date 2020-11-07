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    Анчелотти: Мы вернемся после международного перерыва и будем играть так же, как в начале сезона

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    В матче 8 тура АПЛ «Эвертон» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Наставник «ирисок» Карло Анчелотти прокомментировал результат.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Нам нужно стабилизировать оборону, это уж точно. Но это не индивидуальная проблема. Защита — коллективная работа. И это абсолютно нормально.

    К счастью, есть перерыв на матчи сборных. Это был действительно сложный и плохой период для нас, и я надеюсь, что он закончится. Надеюсь, мы вернемся после международного перерыва и будем играть так же, как в начале сезона.

    Матч с "Манчестер Юнайтед" точно не был легким. Но во втором тайме мы показали хороший футбол», — сказал Анчелотти в послематчевом интервью. 0

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