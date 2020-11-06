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    Заболотный и Жоаозиньо выйдут в стартовом составе «Сочи» в матче с «Уфой»

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    Стали известны составы «Сочи» и «Уфы» на матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Пруцев, Юсупов, Жоаозиньо, А. Заболотный.

    Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, Немченко, Руденко, Варданян, Дуганджич.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер, Алибеков, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Сысуев.

    С прогнозом на матч можно ознакомиться здесь. 0

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