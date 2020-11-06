Заболотный и Жоаозиньо выйдут в стартовом составе «Сочи» в матче с «Уфой»

Антон Заболотный
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Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Пруцев, Юсупов, Жоаозиньо, А. Заболотный.
Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Цаллагов, Набиуллин, Бахтияров, Боковой, Немченко, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Камилов, Фольмер, Алибеков, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Голубев, Карп, Сысуев.