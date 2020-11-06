Кириченко: ЦСКА не хватает забивного топ-форварда

Бывший нападающий ЦСКА, российский тренервысказался о поражении «армейцев» в Лиге Европы от «Фейноорда».

«На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским "Динамо", но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не дает возможности пробить и время для удара уходит. Поэтому и создается ощущение, что у ЦСКА не так много моментов.

Вроде бы игра есть. Но остроты в зоне поражения — нет. Возвращаясь к матчу с "Фейенордом", могу сказать, что и гол, забитый армейцами, получился во многом случайным. Он был забит без всякой опасности. На мой взгляд, ЦСКА не хватает забивного топ-форварда. Правда, сейчас его не так просто найти», — цитирует Кириченко Sportbox.ru.

В Лиге Европы армейцы располагаются на последнем месте группы К (два очка). 0