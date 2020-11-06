ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну
  • 14:47
    • Жота — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:15
    • Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»
  • 13:09
    • Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
  • 12:52
    • Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут
  • 12:18
    • РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги
    Все новости спорта

    Кириченко: ЦСКА не хватает забивного топ-форварда

    Футбол Лига Европы Футбол России ЦСКА Фейеноорд Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Бывший нападающий ЦСКА, российский тренер Дмитрий Кириченко высказался о поражении «армейцев» в Лиге Европы от «Фейноорда».

    Дмитрий Кириченко
    Дмитрий Кириченко

    «На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским "Динамо", но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не дает возможности пробить и время для удара уходит. Поэтому и создается ощущение, что у ЦСКА не так много моментов.

    Вроде бы игра есть. Но остроты в зоне поражения — нет. Возвращаясь к матчу с "Фейенордом", могу сказать, что и гол, забитый армейцами, получился во многом случайным. Он был забит без всякой опасности. На мой взгляд, ЦСКА не хватает забивного топ-форварда. Правда, сейчас его не так просто найти», — цитирует Кириченко Sportbox.ru.

    В Лиге Европы армейцы располагаются на последнем месте группы К (два очка). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барсы» продлят проигрышную серию уфимцев?
  • «Сочи» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Прервет ли «Ньюкасл» беспроигрышную серию «святых»?
  • «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Эльче» и «Сельта» много не забьют?
  • «Эльче» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры