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    Маркус Тюрам впервые вызван в сборную Франции

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, которые вызваны на ближайшие матчи команды.

    Маркус Тюрам
    Маркус Тюрам

    Дебютный вызов в сборную получил форвард «Боруссии» Менхенгладбах, сын Лилиана Тюрама Маркус Тюрам.

    Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

    вратари: Бенуа Костиль («Бордо»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);

    защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

    полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Стивен Н’Зонзи («Ренн»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»).

    нападающие: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Бетис»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

    11 ноября сборная Франции проведет спарринг со сборной Финляндии, 14 ноября сыграет в Лиге наций со сборной Португалии, а 17 ноября — со сборной Швеции. 0

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