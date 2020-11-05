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    Шапи: У меня есть вопросы к команде, и я их высказал

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    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов эмоционально высказался после поражения от «Севильи» (2:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Сейчас полное опустошение. Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать. В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч.

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    • Штрафные тренирую. После каждой тренировки мы остаемся и бьем по 15-20 ударов минимум. Это нужно и приносит свои плоды. Будем стараться выправить ситуацию. А я буду стараться выглядеть еще лучше. Бегаем ли мы на тренировках? Конечно, но тренировочный процесс регулируют тренеры. Они дают нам нагрузку. После каждой игры мы бегаем.

    Не знаю, с чем связано поражение. Возможно, команда подустала. За себя не могу так сказать, потому что силы были. Не знаю. У меня есть вопросы к команде, и я их высказал.

    Я лично спросил, почему мы в большинстве не держали мяч. Должны были брать под контроль игру. Даже не знаю, что сказать. У меня полное опустошение и нет слов. Это необъяснимые вещи», — приводит слова Шапи «Матч ТВ». 0

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