Семак расстроен результатом матча с «Лацио»

Главный тренервысказался о результате матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского(1:1).

«Расстроены результатом. Долго вели, в конце пропустили. Могли увеличить преимущество, у Мостового было хороший момент. Но не увеличили и в итоге пропустили.

После нашего забитого мяча "Лацио" стал играть агрессивно. В целом жаль, что не смогли забить и победить. Многое решает скорость принятие решений. Можно было не позволить сделать передачу, можно было не дать сыграть Кайседо вторым темпом.

Жаль, что с "Брюгге" потеряли очки, хотя заслуживали победы. Сегодня у нас были моменты. Мы расстроены, но будем готовиться к следующим матчам и в РПЛ, и в Лиге чемпионов», — цитирует Семака Sport24. 0