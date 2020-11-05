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    Семак расстроен результатом матча с «Лацио»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио» (1:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Расстроены результатом. Долго вели, в конце пропустили. Могли увеличить преимущество, у Мостового было хороший момент. Но не увеличили и в итоге пропустили.

    После нашего забитого мяча "Лацио" стал играть агрессивно. В целом жаль, что не смогли забить и победить. Многое решает скорость принятие решений. Можно было не позволить сделать передачу, можно было не дать сыграть Кайседо вторым темпом.

    Жаль, что с "Брюгге" потеряли очки, хотя заслуживали победы. Сегодня у нас были моменты. Мы расстроены, но будем готовиться к следующим матчам и в РПЛ, и в Лиге чемпионов», — цитирует Семака Sport24. 0

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