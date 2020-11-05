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    Мусаев: Трудно комментировать ошибку Кайо

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в гостевом матче третьего тура Лиги чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Нам нет никаких оправданий. Соперник получил фол последней надежды. Мы должны были лучше контролировать матч, но пропустили гол.

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    • Трудно говорить о перспективах где-либо. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня. Он отличается процентов на 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. А сейчас мы их теряем с каждой игрой. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерссон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся.

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    • Трудно комментировать ошибку Кайо, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков. Это не для общего обозрения, разберем детально между собой», — приводит слова Мусаева «Чемпионат». 0

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