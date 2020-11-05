Мусаев: Трудно комментировать ошибку Кайо

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение от «Севильи» (2:3) в гостевом матче третьего тура Лиги чемпионов.

«Нам нет никаких оправданий. Соперник получил фол последней надежды. Мы должны были лучше контролировать матч, но пропустили гол.

Трудно говорить о перспективах где-либо. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня. Он отличается процентов на 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. А сейчас мы их теряем с каждой игрой. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерссон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся.

Трудно комментировать ошибку Кайо, вы сами видели, что он подарил сопернику гол на ровном месте. Не хочу открыто комментировать игроков. Это не для общего обозрения, разберем детально между собой», — приводит слова Мусаева «Чемпионат». 0