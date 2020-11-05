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    Евсеев: Лига Чемпионов скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали

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    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал выступление трех российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    В третьем туре Лиги чемпионов «Локомотив» в Москве сыграл вничью 1:1 с «Атлетико», а «Зенит» с таким же результатом завершил домашний матч против «Лацио».

    «Краснодар» уступил со счетом 2:3 «Севилье», ведя 2:0 по ходу матча.

    «У нас, в отличии от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение, это одна из причин старта без побед.

    Пауза между сезонами была всего две недели! Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе.

    Посмотрите, что происходит в Англии: насколько ниже ожиданий играют фавориты.

    Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы и у каждого свои проблемы.

    У "Зенита" из-за травм выпали качественные иностранцы: Азмун, Дриусси, Малкольм.

    У "Краснодара" вообще весь лазарет в легионерах. А "Локомотив" попал в очень сложную группу. За три игры отдал все, что мог.

    Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт. Дело не в лимите и не в уровне РПЛ.

    Лига Чемпионов скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих.

    Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная прибавила.

    Плюсы есть. Надеюсь и победы в Лиге Чемпионов придут», — написал Евсеев на своей странице в инстаграме. 0

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