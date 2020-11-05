«Челси» — «Ренн»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 10-й минуте матча Вернер ворвался в штрафную «Ренна» на скорости и упал на газон в борьбе против Далберта. Судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

На 40-й минуте Абрахам пробивал по воротам «Ренна» и угодил в руку Далберту. После просмотра повтора судья принял решение назначить пенальти и показал Далберту желтую карточку, которая стала для игрока второй.

Тимо Вернер второй раз уверенно использовал свой шанс, пробив с точки точно под перекладину и не оставив ни одного шанса Гомису.

А на 50-й минуте убежал по флангу Джеймс и низом прострелил на ближнюю штангу ворот «Ренна», куда ворвался Абрахам и в касание отправил сферу под опорную ногу Гомису точно в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Челси — Ренн 3:0 Голы: 1:0 Тимо Вернер (пенальти) (10'), 2:0 Тимо Вернер (пенальти) (41'), 3:0 Тэмми Абрахам (50') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва (Антонио Рюдигер, 68'), Курт Зума, Бен Чилвел (Эмерсон, 63'), Рис Джеймс, Жоржиньо, N'Golo Kante (Матео Ковачич, 63'), Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам (Оливье Жиру, 63'), Тимо Вернер, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 75') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Далберт, Наиф Агер, Амари Траоре, Мартен Терье (Жереми Доку, 62'), Джеймс Леа Силики (Адриен Трюффер, 46'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи (Клеман Гренье, 62'), Янн Гбоу (Ромен дель Кастильо, 62'), Серу Гирасси (Адриен Эну, 76') Предупреждения: Далберт (9'), N'Golo Kante (26'), Хаким Зиеш (32'), Далберт (40'), Жоржиньо (65'), Матео Ковачич (79'), Ромен дель Кастильо (89')

Группа Е: 1. «Челси» — 7 очков, 2. «Севилья» — 7, 3. «Ренн» — 1, 4. «Краснодар» — 1.

В 4-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Севилью», а «Челси» сыграет с «Ренном» во Франции. 0