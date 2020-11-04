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    Марадишвили: Мы приехали побеждать «Фейенорд», настрой очень серьезный

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    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы против «Фейеноорда».

    Константин Марадишвили
    Константин Марадишвили

    Встреча третьего тура группового этапа состоится в Роттердаме завтра 5 ноября и начнется в 23:00 по Москве.

    «Матч будет сложным. "Фейеноорд" — непростая команда, мы приехали побеждать, настрой очень серьезный. Думаю, получится интересный матч.

    Эта команда очень серьезная, с хорошо подобранными футболистами. Сегодня разбирали их игру. У "Фейеноорда" индивидуально сильные игроки, будет сложно.

    У нас разные чемпионаты, и каждый по-своему ценен. Голландский футбол тоже неплохой, команды играют и в Лиге чемпионов, и Лиге Европы, как и наши клубы.

    Будет интересно посмотреть», — цитирует Марадишвили официальный сайт ЦСКА.

    После двух туров в группе K лидирует «Вольфсберг», набравший четыре очка. У ЦСКА и загребского «Динамо» — по два, а у «Фейеноорда» — одно. 0

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