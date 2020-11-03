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    «Шальке» разгромил клуб из четвертого дивизиона в Кубке Германии

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Шальке 04
    «Шальке» одержал победу над «Швайнфюртом», выступающем в четвертом дивизионе, в матче 1/32 финала Кубка Германии со счетом 4:1.

    «Шальке»
    «Шальке»

    Дублем в составе победителей отметился Алессандро Шопф, а еще по голу забили Ведад Ибишевич и Бенито Раман.

    Кубок Германии. 1/32 финала
    «Швайнфюрт» — «Шальке» — 1:4 (1:2)
    Голы: Томанн, 37 (1:0). Ибишевич, 39 (1:1). Шепф, 44 (1:2). Шепф, 81 (1:3). Раман, 86 (1:4)«Шальке»: Ферманн, Настасич, Мендиль (Очипка, 63), Людевиг, Тиав (Сане, 46), Стамбули (Маскарель, 74), Бенталеб, Шепф, Раман (Харит, 87), Ибишевич (Гонсалу Пасьенсия, 63), Скрцибски

    Соперник клуба из Гельзенкирхена по 1/16 финала станет известен позднее. Жеребьевка пройдет 8 ноября. Матчи 1/16 финала пройдут 22–23 декабря. 0

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