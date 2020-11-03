«Лидс» — «Лестер»: счет матча 1:4, обзор голов

в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги разгромил— 4:1.

«Лисы» открыли счет уже на 2-й минуте, когда Харви Барнс поразил пустые ворота после передачи Джейми Варди, перехватившего мяч на чужой половине поля.

На 21-й минуте гости удвоили свое преимущество усилиями Юри Тилеманса, удачно сыгравшего на добивании.

«Павлины» сократили отставание спустя три минуты после начала второго тайма. После розыгрыша углового Стюарт Даллас оказался на углу штрафной и закрутил мяч под дальнюю штангу.

На 76-й минуте гол забил Варди после передачи Дженгиза Ундера. Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Тилеманс, реализовав пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Лестер 1:4 Голы: 0:1 Харви Льюис Барнс (2'), 0:2 Юри Тилеманс (21'), 1:2 Стюарт Даллас (48'), 1:3 Джейми Варди (76'), 1:4 Юри Тилеманс (пенальти) (90') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Лиам Купер, Стюарт Даллас (Эгзиян Алиоски, 81'), Элдер Кошта, Пабло Эрнандес (Tyler Roberts, 67'), Джек Харрисон, Матеуш Клих, Джейми Шаклтон (Ian Poveda, 46'), Патрик Бэмфорд Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Марк Олбрайтон, Кристиан Фукс, Люк Томас, Юри Тилеманс, Харви Льюис Барнс (Дженгиз Ундер, 71'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Джеймс Мэддисон, 63'), Джейми Варди (Уэс Морган, 85') Предупреждения: Стюарт Даллас (50'), Люк Томас (84')

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает второе место (15 очков), а «Лидс» — 12-е (10 очков). 0