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    Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса

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    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет руководить командой в ближайших матчах.

    Райан Гиггз
    Райан Гиггз

    Пресс-служба федерации футбола Уэльса сообщает, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

    12 ноября валлийцы проведут товарищеский матч со сборной США, а 15-го и 18-го числа в рамках Лиги наций встретятся с Ирландией и Финляндией соответственно.

    Командой в этих встречах будет руководить ассистент специалиста Роберт Пейдж.

    Напомним, Гиггз был задержан по подозрению в нападении на свою девушку.

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» был допрошен и выпущен под залог. Сам Гиггз свою вину не признает. 0

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