Гиггз отстранен от работы со сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльсане будет руководить командой в ближайших матчах.

Пресс-служба федерации футбола Уэльса сообщает, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

12 ноября валлийцы проведут товарищеский матч со сборной США, а 15-го и 18-го числа в рамках Лиги наций встретятся с Ирландией и Финляндией соответственно.

Командой в этих встречах будет руководить ассистент специалиста Роберт Пейдж.

Напомним, Гиггз был задержан по подозрению в нападении на свою девушку.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» был допрошен и выпущен под залог. Сам Гиггз свою вину не признает. 0