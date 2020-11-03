СМИ: Гиггз арестован по подозрению в нападении на свою девушку

Главный тренер сборной Уэльсав минувшие выходные был заключен под стражу, сообщают британские СМИ.

По информации The Telegraph, Гиггза арестовали по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

Отмечается, что Гревилл сама вызвала полицию, которая прибыла в дом Гиггза вечером 1 ноября.

Несмотря на небольшие травмы, девушка Гиггза отказалась от госпитализации.

Это не первый скандал, в который попадает Райан Гиггз. В 2018 году стало известно, что валлиец изменял своей жене с супругой своего родного брата и с другими женщинами.

Гиггз выступал за «Манчестер Юнайтед» всю карьеру, с 1990 по 2014 год. В составе «МЮ» он 13 раз становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок страны, дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. 0